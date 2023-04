Catania, Giovinco: “Vi spiego quella esultanza con Passanisi”

L'attaccante del Catania, Giuseppe Giovinco analizza la gara con la Sancataldese e il momento personale: “Se avessimo sfruttato le occasioni avute, parleremmo d’altro. Purtroppo è andata così, continuiamo a lavorare e andiamo avanti. Sul piano personale, compagni e tifosi capiscono la mia situazione e mi sono sempre stati vicini, li ringrazio. Non è mai facile sfruttare l’occasione, oggi ci sono riuscito. L’esultanza con Passanisi? Al momento dell’ingresso in campo mi ha detto “ti aspetto”, da lì l’abbraccio dopo il gol. Qui a Catania c’è un progetto importante ed è un treno troppo importante per me, spero che mi sia data la possibilità. Le ultime partite sono importanti ma credo che la società abbia un’idea precisa di noi”.