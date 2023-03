Catania, Giovinco: “Vorrei giocare di più e a gennaio ho scelto di rimanere”

Il calciatore del Catania Giuseppe Giovinco ha parlato oggi in conferenza stampa: “Vorrei giocare di più, a gennaio potevo andare via ma ho deciso di rimanere. Penso di essere importante ancora per una piazza così e continuerò a lavorare duro e allenarmi seriamente. Il voto non riesco a darmelo avendo giocato poco. È stato bello vedere la nostra gente felice, da tanto tempo non c’era un festeggiamento così e questo mi ha dato tante emozioni. Questa è una città che vive di calcio, c’è un progetto forte e solido, sono felice di essere venuto qui. E' bello giocare a Catania in C, io l’ho fatto in D ad agosto e vorrei tenermi stretta questa maglia a 32 anni. Tutto vorrebbero rimanere qui e credo che la parte più difficile arrivi adesso. La gente nonostante lo scarso minutaggio mi ha fatto sentire importante. Per me non è stato facile e anche in famiglia non ero sereno".