Catania, gli attaccanti hanno paura del Diavolo…tranne uno

A secco Mino in tre partite non ha ancora segnato dunque. Una traversa contro il Crotone e poi stop. Tanta generosità, qualche momento di insano egoismo ma ben poca precisione. Anzi, un paio di occasioni ghiotte fallite. In passato non ha avuto bisogno di tempo per entrare in forma e anche a Catania non sembra essere in ritardo di condizione ma da stasera i tifosi, e soprattutto il suo mister, pretendono un cambio di passo, una svolta. Al Catania servono i gol del 32 rossazzurro. L’anno scorso ha chiuso a 14 reti. Il Catania lo aspetta, e Tabbiani punta su di lui anche perchè con Chiarella ai box altre alternative non ce ne sono. Tabbiani cercherà di metterlo nelle migliori condizioni per rendere. Il Catania è squadra che gioca in modo aggressivo e in gol il vero Chiricò andrebbe a nozze. Che stasera sia la volta buona contro il “suo” Foggia? Si spera ma c’è un tabù: Chiricò non ha mai fatto gol alla sua ex squadra in tanti anni di carriera. La sua missione è di frantumare questa maledizione contro i satanelli. Invece Di Carmine ha fatto tre gol al Foggia mentre Sarao e Marsura non hanno mai segnato ai pugliesi.