Catania, gli auguri social a Curcio

Alessio Curcio festeggia 30 anni. L’attaccante del Catania compie oggi gli anni e la società rossazzurra non poteva fare a meno di dedicargli un pensiero. In un momento come questo, complicato dall’emergenza coronavirus, anche un piccolo augurio social può portare un sorriso.

BUON COMPLEANNO – “Ricorrenza in casa rossazzurra: Alessio Curcio compie oggi 30 anni. All’attaccante campano, che ha collezionato fin qui 12 presenze e realizzato 3 reti con la maglia del Catania, sinceri auguri”. Queste le parole dedicata al giocatore da parte del Catania sul proprio sito ufficiale.