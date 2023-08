Catania, Tmw: Gori nel mirino dei rossazzurri

Il Catania è pronto a fare un investimento importante per Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina in prestito alla Reggina nell'ultima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, però, gli etnei devono fare i conti con la concorrenza dalla Serie B: Lecco e Brescia sono sulle tracce del giocatore, con la matricola bluceleste in vantaggio per ottenere il prestito secco del giocatore.