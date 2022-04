Catania, Grassani a ISP: “Futuro complicato. Sigi becchino ma i responsabili sono…”

L'esperto di diritto sportivo ha parlato ai microfoni di Itasportpress sulla vicenda Catania

Redazione ITASportPress

L'avvocato, Mattia Grassani, che ha vinto lo scorso 13 marzo, per il secondo anno consecutivo, il premio «Milano Finanza Legal Award 2022», quale miglior professionista dell’anno specializzato in diritto sportivo in Italia ma anche in campo internazionale, ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sullo scenario futuro del Catania escluso dal campionato dopo essere stato dichiarato fallito nel mese di dicembre scorso.

Avv. Grassani, di chi sono le responsabilità della scomparsa del club rossazzurro?

La delusione è enorme così come l'amarezza per questa fine del club etneo. Tutti abbiamo sperato in una soluzione positiva dell’iter per l’aggiudicazione del ramo d’azienda, ma purtroppo è andata malissimo. Non era partita bene l'operazione ed è finita peggio. La via crucis è iniziata tanti anni fa e non in questi ultimi due anni. La Sigi ha fatto male a imbarcarsi in questa avventura visto che la montagna di debiti era enorme. Quando il Collegio sindacale ha scritto alla Procura si era giunti a un punto di non ritorno. La Sigi è stata l’impresa di pompe funebri del Catania nonostante abbia buttato diversi milioni. Ma i responsabili sono anche altri..."

Dica pure avvocato...

L'imprenditoria locale ha grosse responsabilità di questa incredibile tragedia sportiva. In una città grande come Catania mi sembra assurdo che in tutto questo tempo nessuno sia intervenuto. Non un gruppo, non un’impresa e nemmeno un ricco catanese emigrato si sono mossi o lanciato un segnale per cercare di raddrizzare la barca che senza timoniere si è schiantata contro gli scogli. Il Catania era l’ultimo baluardo a essere rimasto in piedi nel panorama calcistico della Sicilia visto che tutti gli altri club isolani in precedenza sono falliti. Dispiace anche perchè il povero cav. Angelo Massimino per questo storico club ci ha rimesso la vista e anche la sua vita.

Cosa può succedere adesso?

Purtroppo il futuro sarà molto complicato per il Catania visto che non sappiamo da dove e come si ripartirà. Bisogna trovare una società solida che sappia rilanciare il club visto che per vincere un campionato di Serie D occorrono tanti soldi e non è detto che si ottenga la promozione al primo colpo. Poi se si ha la fortuna di andare subito in C bisogna ricominciare laddove questo Catania era già ben posizionato con un parco giocatori discreto. Mi sarebbe piaciuto vedere nei playoff questo Catania fallito. Credo che forse avrebbe potuto ripetere le gesta del Bari che sfiorò dopo il default la Serie A. Con l’esercizio provvisorio i ragazzi di Baldini avrebbero magari raddoppiato gli sforzi e con la passione dei tifosi ci sarebbe potuto scappare anche il miracolo. Sarebbe stata una favola italiana con tanti bambini che si sarebbero poi avvicinati al calcio in una stagione infausta per la Nazionale rimasta senza il Mondiale. Adesso invece bisogna programmare dalle ceneri ripartendo dalla Serie D con una compagine societaria da trovare che sia soprattutto solida e di qualità. Escludo ripescaggi immediati anche perchè il Catania che nascerà avrà una matricola nuova e una storia sportiva azzerata. E’ un momento nero per la Catania sportiva che ha ceduto lo scettro del calcio regionale al Palermo e al Messina.

Torre del Grifo che fine farà?

La vicenda di Torre del Grifo è complessa ma è una questione che se la devono dipanare i curatori e il Credito Sportivo che ha un mutuo ipotecario. Dal punto di vista della rivalsa che il Credito Sportivo può rivendicare non è facile stabilire se può insinuarsi nel passivo del fallimento. Ma non aggiungo altro non conoscendo approfonditamente tutta la questione.