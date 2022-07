Catania, Grassani: “Capitale sociale minimo? Differenza col Palermo balza agli occhi”

L'avvocato, Mattia Grassani, che ha vinto lo scorso 13 marzo, per il secondo anno consecutivo, il premio «Milano Finanza Legal Award 2022», quale miglior professionista dell’anno specializzato in diritto sportivo in Italia ma anche in campo internazionale, ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sullo scenario futuro del Catania dopo la costituzione di oggi della nuova società di Ross Pelligra "Catania SSD".