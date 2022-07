Catania, Gravina conferma: “Club iscritto in Serie D”

Il Catania è stato iscritto al campionato di Serie D. Notizia confermata dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina in una nota: “La Figc, tenuto conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica di Catania, ritiene che possa essere concessa alla città l’opportunità di “iscrivere al Campionato Interregionale (Serie D) una società in rappresentanza del Comune”. Il numero uno della Federcalcio come si sapeva da tempo ha dato dunque l'ok alla Catania SSD di Pelligra di iscrivere il club in Serie D dopo il fallimento dello scorso 21 dicembre e l'esclusione dalla Serie C della scorsa stagione. Gli etnei, dunque, ottemperando a tutto quanto viene loro richiesto, potranno ripartire dalla quarta divisione nazionale così come auspicato. Pelligra dovrà versare alla FIGC 750 mila euro e il termine per presentare le integrazioni documentali e l’assegno circolare è fissato per le 15 del 4 agosto.