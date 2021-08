Catania, Greco: “Qui per Baldini ma arrivato in piazza da Serie A”

Nuovo acquisto per il club etneo

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma, con l'Under 17 giallorossa il giovane centrocampista si è laureato campione d'Italia nel 2017/18, conquistando inoltre la Supercoppa di categoria. Nella stagione successiva, ancora con la Roma, Greco si è ben distinto nella massima serie del campionato Primavera, debuttando inoltre nella prestigiosa Uefa Youth League. Dal 2019 al 2021, ha sommato ulteriori esperienze in Primavera 1 con la maglia del Torino. Giunto a Torre del Grifo, il neo-rossazzurro osserva: “La dirigenza del Catania si è mostrata fin da subito fortemente interessata, così come mister Baldini, e questa grande fiducia mi ha spinto ad accettare la proposta con entusiasmo. Questa è una piazza da Serie A, i tifosi sono molto calorosi, l'organizzazione e il centro sportivo lasciano intendere quanto sia importante questo club. Ritrovo l'allenatore e Cataldi, con i quali ho vissuto la grande rivincita nell'anno dello scudetto under 17, dopo due finali perse". In azzurro, Greco ha collezionato 22 presenze e realizzato un gol con l'Under 17 e successivamente ha disputato 20 gare con l'Under 19.