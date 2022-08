Catania, Grella: “Abbonamenti? Tifosi vogliamo il nuovo record. Sulla prelazione…”

Le parole del vice presidente del Catania SSD

Redazione ITASportPress

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Telecolor ha parlato di vari temi di attualità del mondo rossazzurro: "In merito alla situazione dello stadio dopo il controllo della commissione di vigilanza faremo dei passaggi interni e prenderemo atto della situazione per agire di conseguenza. Lo stato del manto erboso è migliorato rispetto a prima che era in condizioni pietose. Chi cura il campo conosce il mestiere e penso che per la prima di campionato in casa avremo un prato perfetto".

Sulla campagna abbonamenti Greella ha detto: "Partirà in questo fine settimana ma prima dobbiamo limare qualche dettaglio. Speriamo di superare il record di abbinamenti visto che qui ho sentito grande calore qui. Non sappiamo quanti abbonamenti saranno venduti ma siamo curiosi di vedere quale sarà la risposta del popolo rossazzurro. Sulla prelazione non ci sono ancora decisioni definitive. Pelligra vuole dare grande visibilità internazionale non solo al Catania calcio ma anche alla città. Conta molto lo sviluppo della cultura sportiva con valori sani. Vogliamo una certa cultura di lavoro anche nel club"

Sul mercato, Grella ha le idee chiare: "Se ne occupano il ds Laneri e il tecnico Ferraro che stanno lavorando per completare una squadra più forte stando dentro un certo budget. C'è il supporto della famiglia Pelligra. La squadra è già molto competitiva".

Sul settore giovanile Grella attende la struttura: "Non abbiamo i campi adatti e siamo in difficoltà. Orazio Russo si sta muovendo per mettere in piedi un settore giovanile efficiente"

Su Torre del Grifo e campi allenamento: "La situazione è in mano ai curatori e stiamo cercando di capire i loro tempi. Speriamo che a settembre arrivino notizie più precise per poter fare un piano con Pelligra che sarà a Catania per la prima partita casalinga. Intanto ci alleneremo a Ragalna, ma ci piacerebbe portare la squadra a Catania visto che c'è feeling con la gente. Dobbiamo verificare le varie situazioni con il Comune per avere la certezza di cosa fare dopo e capire dove andare" ha concluso Grella.