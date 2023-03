Catania, Grella al lavoro per la stagione 2023/24 ha già diverse idee

Il Catania è tornato tra i professionisti

Dopo la festa comincia la fase della programmazione. Vincenzo Grella, ad. e vice presidente del Catania ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, annuncia qualche novità in vista della nuova stagione dopo la promozione con sei giornate d'anticipo in Serie C. "Bisogna anche rimettersi subito al lavoro"

Come si è trovato nel nuovo ruolo?

"Bene, d'altra parte la mia passione per il calcio è sempre la stessa. Mi mancava l'adrenalina della gara, l'ansia della partita. E' una specie di... 'droga' che si spiega male. Chi ha vissuto il calcio e nel calcio, lo sa. Quando c'è l'urgenza di vincere le partite è tutta un'altra storia, tutta un'altra sensazione".

Tra i protagonisti di questa cavalcata c'è stato Ciccio Lodi...

"Sì ma non vorrei individuare o citare un solo giocatore. E' stato un elemento importante ma come tutti gli altri. Anche chi non ha giocato tanto ha avuto la sua importanza. Abbiamo vinto grazie al collettivo, lo spirito del gruppo è stato fondamentale".

Per il futuro di Lodi dunque se ne riparlerà più avanti?

"Non abbiamo ancora fatto valutazioni sulla rosa dell'anno prossimo. Dovremo fare bene, l'obiettivo è avere una squadra competitiva e dobbiamo ancora stabilire chi resta e chi parte".

Ci saranno aggiustamenti che dovranno essere più o meno sensibili?

"Dobbiamo ancora pensarci, abbiamo comunque creato un buon gruppo. Ma non voglio dire adesso cose che poi magari rischio di dovermi rimangiare. Valutiamo, analizziamo con calma e vediamo chi possiamo prendere per rinforzare la rosa, anche a seconda delle possibilità che offre il mercato".

Parliamo anche del tecnico, Giovanni Ferraro. Sarà confermato?

"Ha fatto certamente un grande lavoro, vincere con sei giornate d'anticipo, ripeto, non è facile, anzi è un vero capolavoro. Però, come per tutti, stiamo riflettendo e analizzando. La società deve valutare, pensare con chi andare avanti, chi far restare e chi far partire. Siamo tutti in discussione, i contratti sono annuali, anche quelli dei dirigenti hanno scadenza a giugno".