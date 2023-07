Catania, Grella: “Allestiremo una squadra competitiva che farà divertire”

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, tranquillizza la piazza sulle prospettive del club rossazzurro in Serie C e lo fa attraverso La Gazzetta dello Sport: “Non dobbiamo avere fretta il Catania dovrà attirare tifo ed entusiasmo in città. Capisco che la Serie C prevede ostacoli e un grado di difficoltà differente rispetto alla stagione passata, ci stiamo preparando con scrupolo. E se si fa riferimento ai rinforzi vi assicuro che stiamo preparando gli annunci che servono a far giocare bene la squadra. Allestiremo una squadra competitiva e che farà divertire".