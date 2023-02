Catania, Grella: “Centro sportivo lo vogliamo così. Budget prossima stagione…”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Catanista e Sestarete Tv ha parlato del centro sportivo e del futuro del club di Pelligra: "Vogliamo essere un valore aggiunto per questa città e vogliamo migliorare la situazione. Noi pensiamo alla realizzazione di un centro sportivo ma ci sono altre cose da fare e non è priorità anche se è dentro il progetto di Pelligra. Il primo passaggio è capire come lo vogliamo fare, insieme al presidente stiamo valutando diverse opzioni ma noi lo vogliamo con più campi affinchè crei tante opportunità per i giovani. Valutiamo più l'impianto che il terreno che verrà in un secondo momento". In merito alle voci che circolano sul budget della società per la prossima stagione in Serie C, Grella piuttosto stizzito ha detto: "Faccio fatica a rispondere a questa domanda perchè sono stati gettati fuori dei numeri a casaccio. Stiamo facendo delle analisi e valuteremo quale sarà il piano di investimento". In merito al prossimo match di campionato Grella ha detto: "Il Paterno è una squadra aggressiva che non lascia niente al caso. Pertanto vogliamo una partita intensa anche per rispetto della nostra gente".