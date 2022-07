Catania, Grella: “Non scelto l’allenatore, tre i profili. Il ritiro sarà di 14 giorni”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella nel corso della conferenza ha svelato alcuni nomi

Redazione ITASportPress

Un briefing con la stampa esclusivamente incentrato sui progetti e anche sugli uomini che faranno parte della compagine dirigenziale rossazzurra. Il vice presidente del nuovo Catania, Vincenzo Grella nel corso della conferenza stampa di oggi ha toccato diversi temi.

In merito al nuovo allenatore, Grella ha detto: "Saremo pronti per la prima giornata e il mister è la parte più importante. Non abbiamo deciso chi prendere ma stiamo verificando tre migliori profili. La squadra? Abbiamo anche individuato calciatori che interessano e aspettiamo l'iscrizione al campionato per iniziare i tesseramenti. Abbiamo contatti con la Federazione e faremo i passaggi necessari per tesserare i calciatori prima possibile. Il ritiro sarà di circa 14 giorni e lo faremo ad inizio di agosto. La sede la stiamo cercando ma vorrei tenere la squadra più vicina alla città per i tifosi. Come under ne prenderemo circa 12, e a riguardo abbiamo rapporti con club di Serie A"

Sulla scelta di Laneri, Grella ha detto: "Scelta basata sulla sua esperienza della Serie D e per essere siciliano, quindi conosce bene l'ambiente e il campionato".

Sul settore giovanile Grella ha spiegato come verrà strutturato: "Non abbiamo grande tempo per strutturarlo ma daremo vita a una grande collaborazione con i club locali. Con il pieno coinvolgimento di tutti i sodalizi dell'hinterland daremo spazio a loro riconoscendo che saranno partecipi della nostra attività. Va fatto un plan per più anni e dopo messo in pratica. Ci vogliono strutture per far crescere i ragazzi di Catania nel nostro club".

Ha parlato anche dei progetti della nuova stagione il dg Carra che sul budget per il campionato di Serie D ha detto: "Non parliamo di soldi perchè non sono garanzia di successi e di esempi in giro per l'Italia ce ne sono tanti. Ogni partita va vissuta come una vera battaglia e non bisogna sottovalutare nessun avversario. La campagna abbonamenti è una cosa importante, stiamo aspettando i tempi tecnici per i lavori di restyling che saranno fatti al Massimino e dobbiamo sapere quali sono i settori disponibili".

Sulla scelta del progetto Catania, Carra ha detto: "Mi è piaciuto quello che sta facendo Pelligra e la categoria conta poco. Il progetto è ambizioso e da oggi ho iniziato il mio lavoro per essere anche di supporto alla squadra. Non è facile ripartire da zero ma darà tutto".