Catania, Grella: “Progetto? Stadio più grande e club sostenibile anche senza Pelligra”

Le parole del vice presidente del club rossazzurro

Redazione ITASportPress

Il vice presidente del Catania, Vincenzo Grella ai microfoni di Catanista ha parlato dei progetti del club rossazzurro del patron Rosario Pelligra: "Vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto al passato e per questo progetto di Pelligra ho sacrificato anche la mia famiglia che spero di portare qui a Catania molto presto".

Investimenti - Grella parla dei progetti immobiliari: "Pelligra ha interesse di avviare un progetto immobiliare in questa città che ha voluto a ogni costo. Oggi quando parla di questa città lo fa da catanese. Vuole creare un club sostenibile che vada avanti anche senza di lui in futuro, una società con un settore giovanile e una prima squadra composta da elementi che hanno il piacere di indossare questa maglia. Vuole dunque lasciare le basi e le fondamenta solide affinchè anche senza di lui il club possa andare avanti. La burocrazia potrà frenare l'entusiasmo per il progetto immobiliare? Affronteremo i problemi. Non vogliamo quello che non si può avere, faremo tutto quello che è possibile rispettando la legge. Se questo progetto non potrà andare avanti ne prenderemo atto e poi valuteremo cosa fare".

Campo - Le richieste di Grella: "Odio la squadra che attende gli avversari, voglio una squadra aggressiva e non timida. Coraggio, aggressione, voglia di vincere: sono questi i miei principi di base che dovrà avere il Catania del futuro".

Stadio e Nesima - Le parole di Grella sullo stadio e su Nesina: "Pelligra vuole aumentare la capienza del Massimino, ma bisogna valutare bene questo dopo i lavori di ristrutturazione che saranno fatti. Lui è convinto che si può fare l'ampliamento anche se lo stadio si trova in centro città. Questo progetto nasce dalla sua voglia di dare a tutti i tifosi un posto allo stadio aumentando anche l'interesse per il calcio. Non ci dormo la notte per questo progetto. Per Nesina c'è possibilità di aumentare i campi e faremo migliorie importanti. C'è la voglia di far rinascere quel campo abbandonato. Col Comune di Catania c'è qualche difficoltà ma a breve inizieranno i lavori ma non so quanto dureranno".

Serie C - Grella accenna alla stagione che verrà: "In Serie C costruiremo una squadra competitiva e che rispetti i valori e principi di calcio a noi congeniali. Non ho paura della Serie C e della Serie A, Catania non deve avere paura di nessun campionato. Se c'è l'entusiasmo della gente i risultati verranno. Castellini? Sposa al meglio l'identità del nuovo Catania"