Catania, Grella: “Questo campionato potrà essere ricordato per sempre”

Al termine della cena di Natale i dirigenti del Catania hanno parlato ai calciatori presenti dei progetti del club e del campionato che vede i rossazzurri al comando in Serie D. Il vice presidente Vincenzo Grella prima del tradizionale brindisi ha detto alla squadra: "Si sta formando un bel gruppo che non è facile nel calcio. E' chiara la voglia di fare un bel campionato che questo club si ricorderà per sempre e farà parte della storia del Catania".