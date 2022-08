Catania, Grella: “Serietà, rispetto e voglia di vincere. Ecco il progetto Pelligra”

Le parole del vicepresidente del club rossazzurro sull'inizio del campionato di Serie D e il progetto targato Pelligra.

La nuova era a Catania è iniziata. A parlare del progetto, delle ambizioni e di cosa i tifosi devono attendersi dal progetto Pelligra è stato il vicepresidente Vincenzo Grella a La Sicilia.

VALORI - "I catanesi hanno una passione per il calcio che no ha eguali. Hanno dovuto vivere grandi delusioni ed è anche per questo che aumenta la mia responsabilità nel gestire questa società con sani principi. Manterrò la parola data da responsabile della famiglia Pelligra. Una parola basata su serietà e concretezza per ogni cosa che faremo". Altra parola che Grella tiene a sottolineare è il rispetto: "Sono un uomo che vive nel contesto sportivo e in una piazza che è stata trattata male. La frase che cito sempre? 'Il rispetto è una strada a doppio senso, si porta e si chiede in cambio. Quando viene a mancare da una parte, il vero rispetto non c'è più'".

CALCIO GIOCATO - A livello sportivo e di campo poi: "Le aspettative per un Catania che vince sempre con ampio vantaggio? Non mi interessa commentare 10 gol nostri a partita. Mi basta vincere sempre 1-0. La partita contro la Sancataldese un assaggio per la Serie D? Non conosco la Serie D ma abbiamo preso il ds esperto della categoria, l'allenatore che ha vinto il campionato nei mesi scorsi. Io vado dietro le loro indicazioni. Laneri lavora a quei calciatori che possano costituire lo zoccolo duro anche per il futuro".

PROGETTO PELLIGRA - "Progetto orientato al futuro? Serve un certo stile, una gestione imortante e oculata. Rosario vuole vincere, intendiamoci. Vincere in un certo modo e con uno certo stile. Quando sarà in città Pelligra? Tornerà ad inizio mese di settembre per toccare più tasti della vita del club: stadio centro sportivo, abbonamenti, squadra. Vuole fare, specie nei primi anni di presidenza, almeno un passaggio al mese. A settembre i passaggi saranno due: tornerà per la prima gara interna della nostra stagione".

TIFOSI E ABBONAMENTI - "Quando inizierà la campagna abbonamenti? Siamo pronti, aspettiamo di definire la questione stadio con i politici, con il Comune".

LODI - Una chiosa, infine, su Lodi: "Io ci ho giocato insieme? Lui è un giocatore importante per il Catania, ma sono importanti tutti i 25 che abbiamo in organico. Anche un ragazzo che gioca 10 minuti in una stagione intera può risultare decisivo. Il concetto di gruppo è proprio questo e verrà applicato giorno per giorno".