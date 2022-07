Catania, Grella: “Settimana prossima direttore generale e sportivo. Priorità sono…”

Parla il dirigente rossazzurro.

Il nuovo Catania è ripartito solo l'ala del patrono Ross Pelligra, ma anche di diverse figure di fiducia come Vincenzo Grella. Proprio lui, a La Sicilia, ha voluto spiegare quali siano i programmi per il prossimo futuro, dalla nomina del direttore generale e di quello sportivo fino alle vicende di campo.

"Ringrazio il presidente Rosario Pelligra per la grande fiducia che mi ha concesso, sono grato anche a Giovanni Caniglia, Mark Bresciano e Dante Scibilia per il gran sostegno che mi hanno assicurato e che mi assicureranno. Ho accettato la nomina con orgoglio e gioia sono pienamente consapevole dell'importanza di questa opportunità. Quando mi è stata illustrata la possibilità di avere un ruolo di prestigio nel nuovo Catania non ho avuto alcun dubbio: il progetto mi ha convinto immediatamente e non ho esitato a rinunciare alla mia precedente attività. Sono un ambizioso e questa è una sfida straordinaria", ha detto Grella facendo riferimento al doppio ruolo di vicepresidente e nuovo amministratore delegato.

Sulle prossime mosse da fare: "Alla conferenza stampa della prossima settimana che si terrà a Catania pensiamo di giungere nelle condizioni di nominare le figure apicali dell'organigramma, in particolare il direttore generale e il direttore sportivo. Le priorità operative sono di due ordini: il primo riguarda la prima squadra, sia sotto l'aspetto della scelta degli impianti a disposizione del gruppo di lavoro, sia per la definizione dello staff tecnico e dell'organico. Il secondo si riferisce alla struttura societaria, da completare in tempi ragionevoli".

Per far ciò, il lavoro è tanto: "Si lavora senza sosta", ha aggiunto Grella. "Abbiamo dovuto creare una società dal nulla e non semplicemente subentrare nella gestione, ma questa 'fame di lavoro' dovrà caratterizzarci anche dopo.

Il toto direttori è già iniziato: "Abbiamo dialogato con professionisti molto validi, spiegando le linee guida del nostro programma tenendo nella dovuta considerazione le loro idee e verificando compatibilità e punti d'incontro. I tempi delle scelte? Sono quelli già delineati e la formalizzazione, del resto, presupponeva la costituzione della società.

Infine: "Abbiamo la fortuna di poter lavorare in una città che si stringe al club naturalmente, sulla base di un sentimento forte che lega da sempre i tifosi alla maglia rossazzurra. Di conseguenza penso che i primi 'strumenti' per mantenere questo bel clima siano trasparenza, professionalità e costante ricerca del miglioramento. Mantenere questa linea è un preciso dovere della società e di tutti quelli che parteciperanno al progetto del nuovo Catania".