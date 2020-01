Catania, ha firmato Curcio poi colpo di mercato per la difesa. Di Piazza resta fino a giugno

Catania come un cantiere aperto visto le manovre di mercato delle ultime ore. Intanto ha firmato Alessio Curcio proveniente dal Vicenza. La novità riguarda l’attacco visto che Matteo Di Piazza ha deciso di rimanere togliendosi dal mercato. L’attaccante tra l’altro è molto stimato dall’allenatore Cristiano Lucarelli che confida nell’esplosività dell’ex del Lecce specie con l’arrivo della Primavera con i campi asciutti. Altro giocatore tolto dal mercato è Davide Di Molfetta. In attacco il Catania però colmerà la partenza di Lele Catania passato alla Sicula Leonzio con l’arrivo dal Livorno di Murilo. Dall’attacco alla difesa. La notizia di mercato appresa da Itasportpress in queste ore riguarda appunto il reparto arretrato di Lucarelli: il Catania è vicinissimo ad Andrea Signorini (29) centrale del Catanzaro. Trattativa avviata e fumata bianca in arrivo.