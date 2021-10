Catania, hanno fatto scappare Tacopina (ecco una prova): soci Sigi non più credibili

Il Catania sull'orlo del precipizio e ancora si discute e si prende tempo

TACOPINA ERA L'EROE - A Itasportpress.it Joe ha mandato anche un video a Natale 2020 per fare gli auguri ai tifosi indossando la maglia rossazzurra. Ha versato su consiglio di un suo legale, che poi ha allontanato per questo, 600 mila euro nelle casse della Sigi per salvare il SUO Catania. A metà maggio Tacopina ha gettato la spugna dopo che, come lui stesso ha ammesso "sono stato preso in giro dalla Sigi". Joe ha mandato un messaggio al nostro direttore Beppe Castro chiedendo un consiglio. "Cosa pensi della Spal o del Cesena?". Era il 17 maggio 2021 e Tacopina solo quel giorno ha cominciato a pensare di far calare il sipario sul Catania e sulla Sigi investendo altrove. Mai prima. Tacopina è una persona seria che avrebbe salvato il Catania dal disastro. Invece è stato preso in giro e deriso da qualcuno della Sigi e anche da qualche giornalista. I fatti sono questi e la prova c'è come si evince in questo messaggio whatsapp.