Catania, harakiri difesa e il Catanzaro espugna il Massimino

Vittoria meritata del Catanzaro contro un Catania in difficoltà

Redazione ITASportPress

Doveva essere una partita spettacolare al Massimino ma ha prevalso il nervosismo con tanti ammoniti e un finale rissa. A vincere col punteggio di 2-1 il match della 24a giornata di Serie C è stato il Catanzaro che ha sfruttato due colossali ingenuità del Catania passando al Massimino con merito. Prestazione non bella della squadra etnea che sicuramente ha fatto un passo indietro rispetto a quella di Bari. La squadra calabrese ha vinto non rubando nulla anche se pesa una rete clamorosamente fallita da Sipos. Gara che ha premiato l'esperienza e l'agonismo dei calabresi che hanno commesso solo un errore grave nei 90' del Cibali. Prestazione sottotono di Luca Moro che nonostante il rigore trasformato, ha inciso poco. Il Catanzaro vola a 36 punti, Catania resta a 25.

PRIMO TEMPO - Match iniziato con il Catania subito in pressing per evitare al Catanzaro di produrre gioco dal basso. Bayeye sulla destra e Vandeputte a sinistra le armi della squadra di Vivarini nelle ripartenze. In avvio facile occasione non sfruttata da Verna di testa al 5’ per gli ospiti. Il Catanzaro è riuscito a entrare alla spalle dei centrocampisti etnei creando altri pericoli a Sala mentre Greco ha creato problemi a Maldonado. Partita molto fisica dove è regnato un grande equilibrio per diverso tempo. Catanzaro che in fase offensiva ha portato tanti uomini ma il Catania ha risposto bene con Russini che si è proposto con alcune percussioni sulla sinistra che hanno spaventato Martinelli. In attacco Moro non ha trovato palloni giocabili finendo per incidere poco nel corso del primo tempo nervoso con un arbitro che non ha gestito bene la gara fischiando tantissimo e ammonendo per falli non cattivi quattro giallorossi e un rossazzurro. Primi 45' di grande equilibrio anche se il Catanzaro ha tirato maggiormente verso la porta etnea.

RIPRESA - Stessi effettivi nella ripresa per entrambe le squadre. Dopo un minuto il Catanzaro è passato in vantaggio con Biasci alla prima rete in maglia giallorossa che ha controllato bene e spedito alla destra di Sala. Difesa del Catania ferma nell’occasione che non ha attaccato l’ex del Padova. Dopo il vantaggio il Catanzaro ha giocato con grande veemenza vincendo diversi duelli a centrocampo. Catania che ha cercato la strada per arrivare dalle parti di Branduardi. Poi il contropiede micidiale del Catanzaro che ha sfruttato una grossa indecisione di Albertini con Vandeputte che solo davanti a Sala lo ha superato. Russotto e Sipos in campo la prima possa di Baldini al 55’. E subito dopo Moro ha accorciato realizzando il decimo rigore con la solita freddezza dopo un fallo di Bayeye su Russotto che dal suo ingresso in campo ha cambiato il match. Catanzaro che subito dopo si è messo più coperto in campo con Vivarini che ha provveduto a un doppio cambio. Simonetti entrato bene in partita ha mostrato le sue qualità per il Catania. Sipos ha sbagliato il 2-2 dopo aver sfruttato un gravissimo errore di Martinelli ma bravo Scognamillo a recupera e respingere il tiro. Catanzaro che ha avuto un atteggiamento molto compatto nel finale riuscendo ad addormentare la gara ma il Catania passato al 4-2-4 non è riuscito a imbastire manovre offensive. Vince il Catanzaro a Catania per 2-1 e per la squadra di Baldini è un passo indietro anche in classifica.

Catania-Catanzaro 1-2: 61' rig. Moro-47' Biasci, 56' Vandeputte

IL TABELLINO:

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Claiton, Ropolo (64' Simonetti); Greco, Provenzano (57' Sipos), Rosaia (82' Cataldi); Biondi (82' Bianco), Moro, Russini (57' Russotto). A disp.: Stancampiano, Ercolani, Lorenzini, Zanchi, Izco, Cataldi. All. Baldini.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Bayeye, Verna, Maldonado (82' Welbeck), Sounas (92' Cinelli), Vandeputte (74' Bjarkason); Biasci (74' Bombagi), Vazquez (92' Gatti). A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis. All. Vivarini.

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Salama-Votta).

MARCATORI: 47' Biasci, 56' Vandeputte, 61' Moro

NOTE: ammoniti: Vandeputte, Scognamillo, Biasci, Claiton, Maldonado, Martinelli, Ropolo, Monteagudo

3.127 spettatori al “Massimino” (1.147 abbonati, 1.980 spettatori muniti di biglietto). Incasso: 15.160 €