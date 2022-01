Catania, i 20 convocati per il Bari

Squadra rossazzurra con molte assenze contro la capolista

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 20 calciatori per la sfida al Bari, in programma domani alle 17.30 allo stadio "San Nicola" e valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara in Puglia, da stasera. Martedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Catania-Catanzaro, in calendario domenica 30 gennaio alle 17.30.