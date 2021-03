Catania, i 20 di Raffaele per Bisceglie. Out Reginaldo

Bisceglie come nuova tappa per il riscatto. Il Catania sa che non può fallire domani sul campo della squadra pugliese dopo aver perso malissimo il derby contro il Palermo. Il tecnico Raffaele sa anche che non è consentito cercare alibi o accampare scuse. A Bisceglie solo per i tre punti. Il tecnico al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, ha convocato 20 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio “Gustavo Ventura” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Squalificato Pinto, tra gli indisponibili anche Volpe e Reginaldo: il primo risente dei postumi di una distorsione alla caviglia destra, il secondo ha riportato una lieve contrattura; entrambi lavoreranno a parte a Torre del Grifo, nei prossimi giorni, e recupereranno in tempo per la gara con il Teramo. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Puglia.

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

32 Alessandro Confente

1 Antonio Santurro

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado



4 Antonio Giosa

17 Simone Sales

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

CENTROCAMPISTI

23 Jacopo Dall’Oglio

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia



6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

33 Matteo Di Piazza

28 Francesco Matteo Golfo

19 Kalifa Manneh

7 Andrea Russotto

9 Manuel Sarao

11 Agapios Vrikkis