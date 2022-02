Catania, i 24 convocati per il Picerno

Il Catania domani in campo alle 17.30 contro il Picerno

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio, l'allenatore Luciano Mularoni, domani in sostituzione di mister Baldini squalificato per tre giornate, ha convocato 24 calciatori per la sfida al Picerno, in programma sabato alle 17.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, a Torre del Grifo. Domenica, alle 11.00, primo allenamento in vista di Juve Stabia-Catania, in calendario martedì 15 febbraio alle 14.30.