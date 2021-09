Catania, i 24 convocati per la Turris

Out Ceccarelli e squalificato Piccolo

Al termine della rifinitura, svolta nel pomeriggio, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 24 calciatori per la sfida alla Turris, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Prima chiamata stagionale in prima squadra per il portiere della Primavera Giorgio Coriolano, classe 2003, che indosserà la maglia numero 22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Venerdì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Picerno-Catania, in calendario lunedì 4 ottobre alle 15.00.