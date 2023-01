Catania, i 3 (+1) che non cantano da ottobre finiscono sul mercato

Il calcio è un insieme di componenti, tutte assolutamente importanti. C’è però una variante

Redazione ITASportPress

Il gioco, certo. La tattica, non c’è dubbio. La tenuta difensiva, assolutamente. La strategia, un valore aggiunto. Insomma, il calcio è un insieme di componenti, tutte assolutamente importanti. C’è però una variante - meglio ancora una antica regola non scritta - da cui spesso dipendono le fortune di una squadra: il centravanti. Che spesso fa la fortuna degli allenatori. Se ne hai uno forte, prolifico, quello che sa esaltare tutto il lavoro o magari ti fa vincere le cosiddette partite “sporche”, che sa essere determinante in qualsiasi situazione, allora è tutto più facile. Ma nel Catania capolista, in un’ orchestra che funziona alla perfezione e ha preso il largo in classifica, l’attacco è muto.

I gol con la firma di De Luca, Sarao e Giovinco sembrano lontani. Senza la vena realizzata di Jefferson e di altri elementi della rosa del Catania, sicuramente il mister Ferraro avrebbe fatto fatica a vincere quasi tutte le partite come fa la sua squadra. I giovani si sono impadroniti dei concetti di calcio del mister di Vico Equense e la capolista va. Ma c’è l’allarme attacco. L’ultima rete di De Luca è datata 16 ottobre nel match esterno contro la Mariglianese, vinto dal Catania 2-1. L’ultima rete di Giovinco è datata 19 ottobre nel match al Massimino contro il Locri battuto dalla capolista 2-0. L’ultima rete di Manuel Sarao è datata 23 ottobre sul campo del Paternò match finito 4-0 per gli etnei.

Questa scarsa vena realizzativa rappresenta davvero poco rispetto alle loro potenzialità, a quello che hanno dimostrato di saper fare in passato e si sussurra che possano andare via anche perchè in vista del campionato di Serie C nessuno di loro rimarrà a Catania.

Ogni gol di un attaccante nel Catania reca nuovi agganci statistici per altri record oltre a far volare la classifica che comunque è già stratosferica anche senza il loro contributo. Ai tre tenori stonati, c’è da aggiungere Gianluca Litteri sempre infortunato. Forse Giovanni Ferrero conquisterà prima la sua promozione col Catania anche se non avrà quel potenziale offensivo che sulla carta avrebbe dovuto fare la differenza. Ma va da se che le ambizioni d’alta classifica del Catania sono passate dai gol dei giovani rampanti.