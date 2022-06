Catania, i 5 quiz dell’estate rossazzurra

Sta per nascere il nuovo Catania di Ross Pelligra. L'imprenditore australiano ha detto ieri che serviranno alcune settimane per conoscere i quadri sportivi poi sarà la volta del tecnico e della squadra. Il Catania sarà sicuramente la squadra da battere e pertanto serviranno acquisti di categoria a cominciare dagli attaccanti che in Serie D risultano determinanti.