Catania, i convocati di Baldini per il Picerno

Il Catania domani in campo a Picerno per il posticipo del campionato di Serie C Girone C. Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore Luciano Mularoni, domani in sostituzione di mister Baldini squalificato per una giornata, ha convocato 21 calciatori per la sfida al Picerno, in programma lunedì alle 15.00 allo stadio "Domenico Curcio" e valevole per la settima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Tra gli indisponibili Russini, che sconta un turno di stop dopo l'espulsione nel corso del match con la Turris, i convalescenti Bianco e Ceccarelli, Albertini influenzato e tre atleti alle prese con infortuni da valutare: Frisenna, Stancampiano e Zanchi.