Catania, i convocati di Baldini per la Vibonese

In vista della partita di domani Baldini ha diramato la lista dei convocati

Prima gara ufficiale in arrivo per il Catania prevista per domani contro la Vibonese. Al termine della rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 18 calciatori per la sfida in programma domani alle 17.30 allo stadio "Luigi Razza" e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Calabria. Martedì, alle 18.00, primo allenamento in vista di Monopoli-Catania, in calendario sabato 28 agosto alle 20.30.