Catania, i convocati di Baldini per Monopoli. C’è Izco ma non Piccolo

Il tecnico Baldini a Monopoli può contare sull'argentino

Al termine della rifinitura, svolta nel tardo pomeriggio in trasferta, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 21 calciatori per la sfida al Monopoli, in programma domani alle 20.30 allo stadio "Vito Simone Veneziani" e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. In gruppo e disponibile Mariano Izco, che si è legato al nostro club anche per questa stagione. Alessandro Provenzano sconta un turno di squalifica. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Puglia. Lunedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Catania-Fidelis Andria, in calendario sabato 4 settembre alle 20.30. Nell'elenco spicca l'assenza di Piccolo ma mister Baldini in conferenza stampa non ha detto nulla della mancata convocazione. Il centrocampista è finito nel mirino del Taranto ma potrebbe essere stato messo fuori lista per altri motivi.