Catania, i convocati di Raffaele per la Ternana

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 23 giocatori per la sfida alla Ternana , in programma mercoledì 17 febbraio alle 15.00 allo stadio “Libero Liberati” e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Quattro indisponibili: a Piccolo, Russotto e Volpe si è aggiunto Martinez, costretto a rinunciare alla convocazione a causa di una colica addominale. L’estremo difensore spagnolo si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-gara in Umbria. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Catania-Bari, in calendario domenica 21 febbraio alle 15.00.