Catania, i convocati per il Foggia

Baldini ha convocato 22 calciatori

L'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 22 calciatori per la sfida al Foggia, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Prima convocazione in prima squadra in vista di una gara di Serie C per due giovani calciatori catanesi: Angelo Panarello, difensore classe 2003, e Lorenzo Tropea, attaccante nato nel 2004. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.00, avvio della preparazione al match con il Taranto, in calendario domenica 21 novembre alle 14.30.