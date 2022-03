Catania, i convocati per l’Avellino. Ancora out Russotto

Sono 23 i calciatori a disposizione di mister Baldini

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata allo stadio comunale "Sandro Pertini" di Montoro, l'allenatore Francesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida all'Avellino, in programma mercoledì alle 14.30 allo stadio "Partenio-Lombardi" e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, in Campania.