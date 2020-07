Catania, i dubbi di Lucarelli: “Aspetto un cenno dalla società poi mi guardo attorno”

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania a fine stagione dopo l’uscita dai playoff della squadra etnea dichiarò che senza un progetto a vincere non sarebbe rimasto per non deludere i tifosi. A La Gazzetta dello Sport il mister ‘capo popolo’ parla del rapporto speciale con Catania e del suo futuro: “Inutile ribadire che mi lega un rapporto che va al di là di accordi e lavoro. C’è qualcosa in più che ha permesso al gruppo di affrontare e superare tante difficoltà. Ho aspettato un cenno della nuova società, logico che nelle prossime ora possa anche guardarmi attorno visto che fino a oggi non l’ho mai fatto”. Sin qui i dubbi di Lucarelli che potrebbe andare ad allenare in Umbria: c’è la Ternana che gli fa la corte dopo aver dato il benservito a Gallo. Il Catania, con il concordato preventivo, deve prima liberare Lucarelli per tesserare poi un nuovo tecnico. Conferma o risoluzione le uniche strade possibili visto che Lucarelli ha un altro anno di contratto con il Calcio Catania.