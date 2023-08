Catania, i due sopportati con 400 presenze in C

Insieme hanno più di 800 presenze distribuite tra Serie A, Serie B e Serie C. Hanno tanta esperienza nel torneo di terza divisone con 400 presenze in due eppure a Catania non c'è un domani e sono finiti ai margini. Giuseppe Giovinco (32) e Giuseppe De Luca (31) restano in un limbo: sono i sopportati della rosa di Luca Tabbiani. Per loro due non c’è più spazio visto che c’è abbondanza in attacco. Giovinco nella prima stagione in maglia rossazzurra ha deluso: ha segnato 3 gol (Licata, Locri e Sancataldese) giocando appena 19 gare per un totale di 690 minuti. Mai una partita intera per l’ex Taranto, che in maglia rossoblù aveva giocato l'annata precedente 35 partite segnando 9 gol.