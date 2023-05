Catania, i figli di Mihajlovic ricevono la maglia rossazzurra

Mercoledì scorso, in occasione della quindicesima edizione della manifestazione “Un goal per la solidarietà” organizzata da Luca Napoli, il Presidente Rosario Pelligra e il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella hanno incontrato Dušan e Nicholas Mihajlović. Ai due giovani, apprezzati per la disponibilità e la signorilità, è giunto dagli spalti del “Massimino” un lungo applauso, espressione del sentimento di una città che ha apprezzato i valori, gli esempi, il cuore, le qualità e il carattere dell’indimenticabile Siniša. Per noi è stato un grande onore, scrivere Mihajlović sulla nostra maglia. La nota del club etneo.