Catania, i prezzi della carta sostenitori

E’ stata presentata questo pomeriggio la Catania Card 11.700. Una Carta sostenitori che prevede i seguenti costi:

CATANIA CARD 11.700 – QUATTRO PROFILI, UNA PASSIONE

La quota di adesione varia da 180 a 1000 €, a seconda dei profili scelti e differenziati in base alle tue possibilità: disponibili le opzioni Silver, Gold, Platinum ed Élite.

Le 11.700 Catania Card 11.700, nominative e non cedibili, saranno in vendita dalle… 11.07.00 di giovedì 10 settembre nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania, su www.ticketone.it e nei punti vendita abilitati Ticket One, elencati sul sito ufficiale www.calciocatania.it