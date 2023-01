Catania, i roboanti mormorii di Ferraro

Il 2023 è cominciato col botto per il Catania che ha vinto la sua prima partita in Serie D del nuovo anno martellando l'avversario sin dai primi minuti. Il Ragusa è finito al tappeto ben presto e adesso il vantaggio sulle seconde è di 12 punti. Una bella ripartenza dell'undici di mister Giovanni Ferraro che è la certificazione che il tecnico non solo ha saputo mettere la giusta quantità di benzina nelle gambe dei suoi, ma anche far riattaccare la spina ai calciatori dal punto di vista motivazionale dopo la sosta. Ecco, quest’ultimo è un aspetto determinante perché non sempre si riesce dal punto di vista nervoso a rientrare in clima campionato, anche se non dovrebbe essere troppo complicato caricare una squadra che ha davanti una occasione importante per scrivere la storia: tornare tra i professionisti con un tifo incessante e un numero di spettatori da record per questa categoria dilettantistica. Il tecnico rossazzurro ha saputo perfettamente isolarsi non ascoltando le critiche e si è rimesso in gioco. Da gennaio sarà un altro campionato ha mormorato giorni fa a Ragalna e quindi guai a cullarsi sugli allori. Da questo punto di vista, la sosta per le festività natalizie non ha — per fortuna dei rossazzurri — restituito gente appagata ma un gruppo carico a pallettoni. Di conseguenza, ci sono tutti gli ingredienti per trionfare subito all'inizio della primavera.