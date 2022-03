Catania, i soliti tiri Mancini fuori bersaglio

Grottesco quello che è accaduto ieri dopo la seconda asta fallimentare per la vendita del ramo d'azienda del Catania Calcio

Redazione ITASportPress

Ci è sembrato di vedere ieri un film già visto. Non si è smentito neanche stavolta Benedetto Mancini, imprenditore laziale che proprio non riesce mai a completare l’acquisto di un club nei tempi, nei modi e con i soldi giusti. Aveva provato invano a prendere il Rieti, il Siena, il Latina, forse il Palermo, il Catanzaro e il Taranto, e ieri non è stato in grado di accaparrarsi all’asta il Catania. Era prevedibile che qualcosa non andasse a buon fine nella pratica del bando. Lo avevamo anticipato nel nostro articolo di due giorni fa e purtroppo, è stato così. Mancini ha tradito in pochissimo tempo la fiducia di molti tifosi rossazzurri che avevo dato una importante apertura di credito a questo imprenditore con un vissuto sportivo fosco.

LE MOSSE - Nella seconda asta fallimentare per aggiudicare il ramo d’azienda sportivo del Catania Calcio, andata deserta, Mancini che aveva dichiarato di presentare l’offerta con largo anticipo, ha sbagliato tutti passaggi confermando tutto quello che molti suoi detrattori davano per scontato. Prima mossa errata aver costituito una società, la FC Catania 1946 Srl, con appena 10 mila euro di capitale sociale invece di 500 mila euro; poi l’invio sbagliato della pec mai arrivata e infine la somma a titolo di cauzione di 125 mila euro inviata dall’estero e non accreditata in tempo tanto che il Tribunale etneo ha messo subito le cose in chiaro: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale – il testo integrale del comunicato - si comunica che in data odierna l’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania s.p.a. è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione, peraltro, non risultando accreditata, sul conto della procedura, alcuna somma a titolo di cauzione”. Mancini ha anche fatto un passaggio a vuoto clamoroso quando si è fatto immortalare e “scortare” da alcuni soci della Sigi, la holding proprietaria del Catania, la società che ha firmato la fine della gloriosa storia del club etneo dopo 75 anni. Mancini che ha sempre detto di essere stato truffato, adesso spera che il Tribunale gli conceda la società di via Magenta portando avanti la strategia del disguido tecnico e che la cauzione è stata pagata in tempo, come ha sottolineato a Itasportpress.

IL BASTONE NELL'INGRANAGGIO - Mancini potrebbe presentare un reclamo ma sarà complicato ottenere l’ok dal Tribunale. Intanto è riuscito a mettere un bastone nell’ingranaggio come molti suoi detrattori romani, che conoscono bene il suo modus operandi, avevano previsto. Comunque vada a finire col Tribunale, sicuramente non riceverà mai il perdono dei tifosi ormai convinti che i tiri Mancini potrebbero poi ripetersi anche in futuro. Oggi il Catania scenderà in campo, forse per l’ultima volta in questo campionato. La sfida contro il Monterosi Tuscia precede di poche ore la decisione del Tribunale visto che lunedì 7 scadrà l’esercizio provvisorio. Il giudice potrebbe spegnere la luce al Catania visto che le risorse economiche in mano alla curatela sono quasi finite. Il Catania costa circa 15 mila euro al giorno e i curatori non vorranno di certo aggravare il club di ulteriori debiti. Il piano B sarebbe la concessione di una proroga ulteriore dell’esercizio provvisorio. La Lega Pro è in attesa e teme, se malauguratamente il Catania dovesse essere escluso, di riscrivere la classifica. Un disastro sportivo senza precedenti in Serie C e forse per il calcio italiano visto che mai si è verificato un fatto simile. Un club escluso a otto giornate dalla fine del campionato sarebbe anche una pagina disastrosa per il calcio italiano.