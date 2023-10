Catania, i tempi di recupero di Livieri ma Bethers è una certezza

In estate poteva lasciare Catania, Klavs Bethers ma in extremis il portiere ha cambiato idea abbandonando le piste che gli ha proposto il suo agente. Oggi il lettone è una certezza della squadra rossazzurra. Nelle 4 partite giocate ha incassato 4 reti e in una sola occasione è uscito senza subire gol (Casertana). Nei 314 minuti in campo ci sono sempre le parate di Bethers, con gli interventi decisivi su Fella e Rovaglia. Sono giorni magici per il portiere del Catania in Serie C, che ha preso il posto dell'infortunato Alessandro Livieri che sarà out per altri 10/15 giorni e dunque tornerà a essere a disposizione del tecnico Luca Tabbiani la prima settimana di novembre. Bethers giocherà 4 partite ancora: Taranto, Monterosi, Avellino e il recupero contro il Brindisi. Probabile che l'ex portiere del Pisa sia in campo a Potenza nel match in programma il 5 novembre.