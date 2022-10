Catania, i tre uomini simbolo che possono darti la fuga per la vittoria

Questo voleva vedere Giovanni Ferraro, questo volevano vedere i diecimila del “Massimino”: un Catania dal cuore più grande dell’emergenza. E l’abbiamo visto ieri contro la Vibonese. Nonostante l'assenza di diversi attaccanti, la squadra rossazzurra vince e convince. Non importa insomma chi manca. Il Catania ieri ci ha messo anima, sacrificio, organizzazione tattica e ha battuto una Vibonese timida e deludente. Vittoria strameritata (3-0) che conferma la leadership in classifica e apre tante prospettive. Domenica i rossazzurri ospiteranno il Castrovillari affondato dall’Acireale mentre il Lamezia Terme farà visita alla terza forza del torneo, il Real Aversa. Il Catania sogna la fuga un pò come mettere una seria ipoteca sulla conquista del campionato già a ottobre.

Di questo momento magico scegliamo tre uomini simbolo. Lodi, l’emblema dei tanti rossazzurri in campo ieri che sono andati oltre i propri limiti e sono stati decisivi, a dispetto di un talento che per alcuni giovani deve ancora sbocciare pienamente. Ciccio sia d’esempio ai bamboccioni italiani di A, B o C che si credono star senza aver ancora dimostrato nulla. Vogliamo in rossazzurro gente alla Lodi. Lorenzini: imperioso. L’ex Turris è la sicurezza, un muro davanti a Bethers. Completa il tris Forchignone, simbolo dei giovani talenti in formazione. Ha segnato un gol bello e importante. Sarà per quel numero 11 sulla schiena, ma abbiamo rivisto la stella voglia di Maxi Lopez che quella maglia l’ha sempre onorata e sudata. Il Catania che ci aspettiamo sta nascendo da questa sintesi: giovani dal cuore di Forchignone, senatori trascinanti alla Lodi, talenti puri in fioritura come Castellini, Vitale e Chiarella.