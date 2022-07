Catania, il 13 luglio nascerà la nuova società a Venezia

C'è una data per la nascita della nuova società del Catania. Questo il comunicato stampa: Pelligra Group Pty Ltd è lieta di annunciare che mercoledì 13 luglio 2022, a Venezia, sarà costituita la società calcistica con sede a Catania che richiederà l’iscrizione al campionato Serie D 2022/23. La denominazione del club sarà comunicata nella stessa giornata, dopo la stipulazione dell’atto costitutivo. Tutte le informazioni correlate verranno rese note nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta successivamente all’invio degli atti per l’iscrizione al registro delle imprese e all’effettuazione degli ulteriori adempimenti necessari.