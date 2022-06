Catania, il 27 giugno la Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro: chi ci sarà

Non si tratta di una novità assoluta e mai come in questo momento sarà importante per confermare il grande affetto per la piazza e per quello che significa Catania e il Catania. È stata indetta per lunedì 27 giugno, alle ore 19.00, allo stadio Angelo Massimino, la Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro, evento che proporrà una partita che vedrà scendere in campo una squadra di vecchie glorie del club rossazzurro e giovani calciatori e calciatrici del Catania.