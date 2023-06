Catania, il 27 la prima recita di Tabbiani. Scelte (e strategie) per la B

I rinforzi La faccenda mercato passerà – anche – dalle mani di Tabbiani. In porta arriverà un estremo difensore esperto che potrebbe essere Alessandro Confente chiuso da Sebastiano Desplanches a Vicenza. Per la difesa è una certezza Rapisarda che con Castellini potrebbe costituire la coppia dei difensori esterni. Tabbiani gioca sempre con la linea alta e qui Somma e Lorenzini, bravi nell’1 contro 1 e nelle letture, potrebbero faticare perchè lenti e se l’avversario "scappa" trovando l’imbucata giusta. Rincorrerlo per i due difensori poco agili sarà dura. Ma se si abbina uno veloce come Rapisarda che sappia coprire la profondità in determinate situazioni, il problema tattico potrebbe risolversi. Mettere in mezzo come centrale di destra un terzino rapido e veloce e un centrale sinistro altrettanto veloce permetterà di ottenere dei privilegi sia in fase di spinta sia quando il Catania rimarrà più basso. In questo modo la difesa rossazzurra potrebbe essere elastica con i centrali difensivi che devono tramutarsi nei primi costruttori di gioco. Ma è evidente che il reparto verrà rinforzato e Tabbiani suggerirà di prendere due o tre elementi per la sua difesa a quattro. Toccherà all’esperto d.s. Laneri trovare gli interpreti più adatti in difesa per coprire meglio gli spazi larghi. Ma verrà acquistato anche un bravo centrale con funzione di regista aggiunto. Un difensore centrale che in impostazione si dovrebbe poi unire al centrocampo come regista aggiunto. Questo sarebbe il tocco in più per un Catania votato all’offesa. Laneri farà un tentativo per il terzino Christian Dimarco che ha giocato a Fiorenzuola ma è di proprietà della Feralpisalò.

A centrocampo Il Catania di Tabbiani per dominare dovrà avere gamba soprattutto in mezzo al campo. Partirà quasi sicuramente Ciccio Lodi. Al Catania servirà un regista e due mezzali rapide e veloci che sappiano anche lasciare spazio in fascia ai difensori esterni. Qualche chiacchierata c’è stata tra Catania e Vicenza per 21enne Simone Tronchin 30 presenze in C con la Virtus Verona e il Nicolò “Barella” della C Raul Talarico che si è messo in evidenza sempre a Verona collezionando in C 34 partite. L’australiano Fran Karacic è ancora nel mirino dei rossazzurri.

Pressing e corsie laterali Il Catania giocherà con il baricentro più alto di molti metri rispetto alla scorsa stagione. I rossazzurri nelle intenzioni di Tabbiani dovranno fare un pressing altissimo per cercare di rubare subito palla. Una filosofia che comporta i suoi rischi, visto che si possono subire gol a campo aperto. Ma sono rischi che si devono correre se la filosofia è quella di fare un gol più degli altri. La grande risorsa per il Catania saranno le corsie laterali. Tabbiani piace lo sfruttamento delle fasce. L’ex Fiorenzuola vuole che gli esterni spingano a fondo e diventino attaccanti aggiunti. Si dovranno lanciare quasi sempre in verticale per arrivare in fondo e crossare, ma il piano tattico B prevede l’accentramento anche per cercare l’assist o il tiro, con gli esterni che si allargano a piede invertito. La differenza la faranno gli interpreti. Comunque, per Tabbiani gli esterni bassi sono preziosi. Anzi decisivi. Da qui si partirà per entusiasmare i tifosi. Il matrimonio tra il Catania e Tabbiani si è celebrato ed è stato amore a prima vista. Tutti i presupposti per vedere una squadra spettacolare ci sono.