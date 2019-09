Catania, il brutto k.o. di Monopoli ha evidenziato i limiti della squadra

Il Catania ieri a Monopoli ha spento il motore nella ripresa subendo tre gol e inanellando la seconda sconfitta di fila in trasferta in questa stagione. I rossazzurri portano via dal ‘Veneziani’ tanti dubbi e poche certezze. La squadra ieri non è stata in grado di innescare a dovere le sue punte. A centrocampo tutti i duelli sono a favore del Monopoli, soprattutto nella ripresa, e quindi, siccome lì si decidono le sorti delle partite, ecco spiegato il largo successo dei ragazzi di Beppe Scienza. Naturalmente la difesa senza Saporetti e Silvestri non ha retto a lungo sciogliendosi come neve al sole rimanendo rintronata da quei vorticosi giri del pallone e dalle volate tanto improvvise quanto devastanti dei Scienza Boys. Il successo casalingo sulla Viterbese di una settimana fa non trova replica soprattutto nell’atteggiamento, perché la squadra di Camplone non ha la stessa fame, la stessa grinta, la stessa spietata attenzione in trasferta. E, senza queste caratteristiche, diventa un’avversaria abbordabile, fin troppo morbida per il trio Piccinni-Donnarumma-Fella. Troppo impalpabile questo Catania per impensierire il Monopoli. Emergono errori probabilmente nella costruzione di questa squadra fatti in sede di calciomercato che non è stato da brindisi. Presi molti calciatori esperti a fine carriera (svincolati) e nessun giocatore forte di categoria. Il Catania si è mosso più o meno come poteva, comandato da esigenze finanziarie, portando a casa qualche profilo interessante ma nulla di importante per il 4-3-3 di Camplone. Peraltro l’input di Lo Monaco è stato chiaro fin da subito: niente acquisti. Ecco, l’anomalia semmai risiede proprio nella natura della proprietà rossazzurra: una gestione, forse, di passaggio, che prima o poi cederà la mano dopo aver raggiunto l’obiettivo di aver rimesso a posto i conti e rivalutato il club. Almeno questo è l’auspicio dei tifosi organizzati che a colpi di comunicati hanno chiesto a Pulvirenti e compagnia di farsi da parte.