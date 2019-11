Catania, il castello di carta di Lucarelli caduto al primo soffio di vento a Catanzaro

È un concetto sconosciuto questo Catania battuto nettamente dal Catanzaro. Sicuramente ci sono delle attenuanti, su tutte l’espulsione a dir poco affrettata di Bucolo, ma se Lucarelli non riesce a trovare in fretta delle soluzioni per focalizzare i veri problemi, risolverli e invertire questa tendenza negativa, il tempo potrebbe scadere e forse anche il raggiungimento di un dignitoso posto nella griglia playoff potrebbe farsi complicato. Serve, e in fretta, riprendere in campionato un ritmo all’altezza del potenziale della rosa, che può essere inferiore solo a quella di Reggina, Ternana e Bari, e dunque ha tutte le armi per risalire la classifica e tornare in zona podio. Sembra assurdo, in questo momento in cui tutto appare un incubo in casa Catania, ma se si tornasse a ragionare solo di calcio, lasciando perdere l’arbitro, il vento e l’infermeria, la situazione potrebbe risolversi prima possibile. La sesta sconfitta esterna però inchioda alle responsabilità i calciatori. Sconfitte figlie di contraddizioni di rendimento che in certi momenti sono apparsi sconcertanti, con una squadra molle e incapace di risolvere una partita e di perderla al primo soffio di vento come a Catanzaro.