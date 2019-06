Catania, il cerchio si è chiuso: arriva Camplone al posto di Sottil

Il Catania affiderà ufficialmente tra qualche giorno la panchina al tecnico Andrea Camplone. Come riportato ieri da Itasportpress.it, il cerchio si è stretto sempre più e il dialogo che l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco ha avuto in queste ore con altri tecnici, ritenuti validi per succedere al mister Andrea Sottil, si è presto interrotto. Oggi infatti l’esperto dirigente etneo ha rotto gli indugi puntando dritto su Camplone e non più su Lorenzo D’Anna, oppure su Massimo Carrera, il mister X fino a ieri. Il primo punta alla B mentre l’ex Spartak Mosca essendo molto amico di Andrea Sottil, (hanno giocato assieme all’Atalanta) non avrebbe mai accettato l’avvicendamento. Sottil e Carrera vanno infatti anche in vacanza assieme a Bergamo e spesso si frequentano anche con le rispettive famiglie. L’astuto Lo Monaco mai avrebbe affidato la panchina ad un allenatore molto amico di Sottil che è stato scaricato dal club etneo. Carrera poi è ancora attratto dalla Russia dove è molto amato dai tifosi dello storico club della capitale. Potrebbe allenare in Italia ma in Serie A non trova posto e spera che arrivi una offerta dalla B.