Catania, il club ricorda il presidentissimo Massimino

Angelo Massimino è stato un grande patron noto al pubblico sportivo di tutta Italia come l’indimendicato presidente del Catania Calcio. Un numero uno passionale e battagliero tanto da perdere la vita per il suo amore per la squadra, la sua creatura. Il Calcio Catania lo ha ricordato oggi nel giorno della sua scomparsa. Ricorre oggi il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Angelo Massimino, che guidò il Catania alla conquista di promozioni indimenticabili e in seguito, coraggiosamente, seppe dare alla società un futuro proprio quando sembrava ormai imminente la fine di una storia meravigliosa, scritta ininterrottamente dal 24 settembre 1946. Con immensa passione e spirito di sacrificio, il generoso e indimenticabile Presidente non esitò ad accettare la sfida rappresentata da anni difficili e la vinse: grazie alla tenacia di Angelo Massimino e di chi ha lottato al suo fianco, lucidiamo oggi la matricola federale 11.700, con orgoglio ed emozione. Catania non dimentica, Cavaliere: sei per sempre nel cuore del Catania e dei catanesi.