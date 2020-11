Catania, il comunicato sui tamponi prima del match con l’Avellino

Buone notizie per il Catania dopo quanto accaduto nelle scorse ore con la positività al coronavirus di tre addetti ai lavori, compreso il portiere Martinez. La società ha dato un aggiornamento importante a ridosso della sfida odierna contro l’Avellino.

Il comunicato

“Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari ai quali è stato sottoposto in data odierna il gruppo squadra, effettuati in Campania, hanno escluso positività al Covid-19: pertanto, i rossazzurri scenderanno regolarmente in campo alle 17.30 al “Partenio-Lombardi” per affrontare l’Avellino. Gli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposto l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti hanno evidenziato la negativizzazione al Covid-19″, queste le parole del club.