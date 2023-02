Catania, il coraggio può fare 90

Nessuno più si nasconde a Catania. Questa squadra ha le carte in regola per stracciare tutti i record e festeggiare il ritorno tra i professionisti. Un bel modo per toccare quel cielo rossazzurro come le maglie indossate. Per molto tempo ci si ricorderà di questa stagione favolosa dove il Catania non ha lasciato niente agli avversari. E in effetti la mentalità sempre più spietata, di una squadra capace di controllare e vincere anche le partite più ostiche, ha fatto salire l’autostima di un gruppo affamato. Adesso quello che comincia a stuzzicare, e parecchio, tutto l’ambiente Catania è la questione stadio e il prossimo campionato. Si sogna una squadra ambiziosa che possa lottare per la promozione soprattutto con la spinta del pubblico che ha dimostrato la grande passione per il Catania tornando allo stadio, impianto che il presidente Rosario Pelligra vuole da 50 mila posti.